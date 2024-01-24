مخزونات النفط الخام الأميركي هبطت الأسبوع الماضي

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أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، بينما صعدت مخزونات البنزين.وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع 1.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.كما هبطت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 253 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 2.3 مليون.هذا وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 0.3 مليون.وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام نزل 1.24 مليون برميل يوميا.