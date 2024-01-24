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إقتصاد

بفضل بيانات صينية.. أسعار النفط ترتفع وتسجّل مكاسب

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:23
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سلجت أسعار النفط مكاسب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.
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وصعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل.
 
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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