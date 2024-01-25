المنافسة تشتدّ.. صندوقان يتحاربان على تدفقات صناديق بيتكوين

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لاقتناص أصول جديدة، ارتفعت وتيرة المعركة بين صندوقين جديدين، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إطلاق الجهات التنظيمية الأميركية إشارة بدء تداول عشرة صناديق فورية في "بيتكوين".وفي التفاصيل، يتصدر صندوق "آي شيرز بيتكوين تراست" (iShares Bitcoin Trust) التابع لشركة "بلاك روك" (BlackRock) المتداول بالرمز "آي بي آي تي"(IBIT)، وصندوق "فيديلتي وايز أوريجن بتكوين فند" (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund)، المتداول بالرمز "إف بي تي سي" (FBTC) هذا المجال بحوالي 1.9 مليار دولار، و1.6 مليار دولار من التدفقات الداخلة، على التوالي. إذ تعكس هذه الهيمنة المبكرة قوة قنوات التسويق والتوزيع للشركتين العملاقتين في مجال إدارة الأصول. والتي من المحتمل أن تكون قد ساعدت في تلقي المنتجات بمحافظ المؤسسات والأفراد.واستمر هذا العرض على الرغم من انخفاض عملة "بيتكوين" بعد إطلاق الصناديق المتداولة، مما أدى إلى تعرض كل من صندوقي "IBIT" و"FBTC" لخسائر مضاعفة. أسهمت قوة التوزيع اللتين يمتلكانها، جنباً إلى جنب مع السمعة المرموقة التي قد لا تتمتع بها جهات الإصدار الصغيرة، في منح الصندوقين تقدماً هائلاً على حساب بقية هذا المجال.من جانبها، قالت روكسانا إسلام، من شركة "فيتافاي" (VettaFi)، المتخصصة في مجال تحليلات وبيانات الصناديق المتداولة في البورصة: "تتمتع شركتا بلاك روك وفيديلتي بالسيولة والسمعة القوية للعلامة التجارية التي لا تمتلكها بعض الجهات المصدرة الأخرى-خاصة عندما يتعلق الأمر بمستثمري التجزئة الذين يترددون في الاستثمار في فئة الأصول الناشئة". وأضافت: "لا يزال السباق مبكراً، لكنني أعتقد أن الفجوة بين بلاك روك وفيديلتي من ناحية وبقية جهات الإصدار الأخرى لن تؤدي إلا إلى الاتساع كلما زاد حجمها وأصولها".ويأتي صندوق "بتوايز بيتكوين إي تي إف" (Bitwise Bitcoin ETF) المتداول بالرمز "BITB" في المركز الثالث من حيث التدفقات الداخلة بقيمة 518 مليون دولار، يليه بفارق ضئيل صندوق "آرك آي شيرز بيتكوين" (ARK 21Shares Bitcoin ETF) التابع لكاثي وود والمتداول بالرمز "ARKB"، حيث استقبل تدفقات بـ509 ملايين دولار.(بلومبرغ)