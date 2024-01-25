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إقتصاد
"بوينغ" تسلم طائرة "737 ماكس" إلى الصين للمرة الأولى منذ 5 سنوات
Lebanon 24
25-01-2024
|
02:46
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سلمت "بوينغ" طائرة "737 ماكس" لشركة طيران صينية للمرة الأولى منذ إيقاف الطائرة الأكثر مبيعاً عن التحليق في أوائل 2019، في دفعة لشركة صناعة الطائرات الأميركية بينما تعمل على حشد الدعم لطرازها الذي تحاصره المشكلات.
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وأقلعت طائرة "ماكس" تابعة لشركة "تشاينا ساذرن إيرلاينز" (China Southern Airlines) من مطار "بوينغ فيلد" في مدينة سياتل أمس الأربعاء الساعة 11:55 صباحاً بالتوقيت المحلي متجهة إلى هونولولو، وفقاً لخدمة تتبع الطائرات "فلايت رادار 24" (FlightRadar24). وهذه أول رحلة من مراحل عدة عبر المحيط الهادي، وتمثل إنجازاً كبيراً بعد نحو خمس سنوات من توقف بكين عن استخدام الطائرة في أعقاب حادثي تحطم مميتين في إندونيسيا وإثيوبيا.
وتمنح هذه الانفراجة "بوينغ" بعض الأخبار الجيدة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من الأزمة التي اندلعت في 5 يناير، عندما انفجر جزء من جسم طائرة "737 ماكس 9" تديرها شركة "ألاسكا إيرلاينز" في الجو. وأوقفت الهيئات التنظيمية الأميركية 171 طائرة من هذا الطراز، وانتقد عملاء من شركات "يونايتد إيرلاينز هولدينغز" إلى "ألاسكا إير غروب" و"رايان إير هولدينغز" سلسلةً من مشكلات تتعلق بالجودة تعرضت لها "بوينغ" في الآونة الأخيرة.
بالتوازي، ارتفعت أسهم "بوينغ" 2.9% إلى أعلى مستوياتها خلال جلسة التداول أمس الأربعاء، بعد أن أوردت بلومبرغ نبأ رحلة التسليم. وقفزت أسهم شركة "سبريت إيروسيستمز هولدينغز" (Spirit AeroSystems Holdings)، المورد الذي يصنع معظم هيكل الطائرة، بنحو 9.1%.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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