أرباح مخيبة للشركات الصينية تدفع بالأسهم هبوطًا!

Advertisement

تتصاعد المخاوف من إعلان الشركات الصينية المدرجة في البورصة عن أرباح مخيبة للآمال خلال الأسابيع المقبلة، ما سيفاقم حالة الانحدار التي تواجه سوق الأسهم الكبرى الأسوأ أداء حول العالم، غذ من المرجح أن تخفق أرباح الشركات المدرجة في البورصة في تلبية التوقعات للفترة الربع سنوية الـ14 على التوالي.واشارت مذكرة بحثية إلى أنّه "سيخفق موسم تقرير النتائج السنوية المنتظر لـ2023 والربع الأخير من العام نفسه في تلبية التوقعات مرة أخرى. من المحتمل إجراء مراجعات هبوطية كبيرة لتقديرات الأرباح، ما سيحد من فرص إعادة تقدير التقييمات".وتتعرض أرباح الشركات الصينية لضغوط جراء تعثر التعافي الاقتصادي وسط أزمة عقارية طويلة الأمد ومؤشرات متنامية على انكماش النمو. جاء عدد كبير من المؤشرات لأسعار المساكن والإنفاق المرتبط بالعقارات مخيباً للآمال لهذه السنة، حتى مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للهدف الرسمي.بالتوازي، هبطت تقديرات أرباح شركات مؤشر "إم إس سي آي تشاينا"1% تقريباً منذ بداية السنة الجارية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. يقارن ذلك بزيادة قدرها 0.2% لشركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".كما قلص بنك "سيتي غروب" تقديرات الأرباح لشركة "غريت وول موتور" بعدما سجلت شركة تصنيع السيارات هبوطاً 15% في صافي الدخل خلال 2023.