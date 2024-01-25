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إقتصاد
الدولار يقف حجر عثرة أمام الذهب
Lebanon 24
25-01-2024
|
03:35
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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.83 دولار للأونصة، بينما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.
وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع، الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.76 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 964.07 دولار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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