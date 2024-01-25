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إقتصاد

بانتظار قرار المركزي الأوروبي.. الأسهم الأوروبية تتراجع

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:50
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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الخميس، بفعل حذر المستثمرين قبل توقف متوقع على نطاق واسع في رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في حين ارتفعت أسهم نوكيا بفضل أرباح فصلية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن قفز أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
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وينصب اهتمام المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ أربعة بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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