تراجع أسواق الخليج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، مع تراجع سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.9 في المئة، في انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع سهم مجموعة إم.بي.سي، منذ تداوله لأول مرة في الثامن من يناير، أكثر من 130 بالمئة مقابل سعر الطرح الأولي البالغ 25 ريالا للسهم.

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كما أنهى سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية جلسة اليوم منخفضا 0.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 في المئة، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 في المئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8 في المئة، بعد الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7 في المئة.

( سكاي نيوز)