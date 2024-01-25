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إقتصاد

بكين تحذر الاتحاد الأوروبي من "الإضرار بسمعته الاقتصادية"

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:00
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حذرت الصين، الخميس، الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك"، وحث الاتحاد الأوروبي على عدم "اتخاذ خطوات للعولمة".

 
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عززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعتبره مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات التجارية العالمية.

 

وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الامن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير.

 

وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن "المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري".

 

وأضاف أن "الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف".

 

وقال "نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق".

( سكاي نيوز)
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