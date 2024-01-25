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إقتصاد

المركزي الأوروبي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:00
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أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماعه الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

 

وبحسب قرار المركزي الأوروبي فقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع وهو معيار للائتمان في منطقة اليورو، عند مستواه المرتفع تاريخيا والبالغ 4 بالمئة الذي وصل إليه في سبتمبر. وأكد المركزي الأوروبي أنه سيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت.

 

وقال البنك المركزي الأوروبي: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

 
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( سكاي نيوز)
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