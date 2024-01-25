Advertisement

إقتصاد

النفط يتّجه لتسجيل أعلى مكاسب للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول.. هذا ما سجّلته الأسعار

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1156965-638418465667485090.jpg
Doc-P-1156965-638418465667485090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقترب خام برنت المقياس العالمي من 82 دولارا للبرميل بعد أن قفز 3% في الجلسة السابقة في خروج أولي من نطاقه الضيق في الآونة الأخيرة، لتذهب الأسعار نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.
Advertisement
 
بالتوازي، استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 77 دولاراً للبرميل، وتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له منذ شهرين.

وكانت الخلفية التي أسهمت في تقدم النفط هي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث قامت الولايات المتحدة بضرب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن لإجبارهم على وقف الهجمات على سفن الشحن التجاري. وفي أماكن أخرى، أدت الهجمات على مصافي التكرير في روسيا إلى تعريض تدفقات النفط الخام للخطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
 
وارتفع سعر النفط بأكثر من 7% في كانون الثاني، بدعم إضافي من السحب الكبير غير المتوقع في المخزونات الأميركية والجهود التي يبذلها صناع السياسات الصينين لدعم الاقتصاد لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. ومع ذلك، لا يزال العديد من التجار حذرين نظراً لاحتمالات الإمدادات القوية من المنتجين من خارج "أوبك"، فضلا عن تباطؤ نمو الطلب في المستوردين الرئيسيين بما في ذلك الهند.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:31 | 2024-01-26
01:18 | 2024-01-26
00:55 | 2024-01-26
00:17 | 2024-01-26
23:00 | 2024-01-25
16:12 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24