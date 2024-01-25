النفط يتّجه لتسجيل أعلى مكاسب للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول.. هذا ما سجّلته الأسعار

يقترب خام برنت المقياس العالمي من 82 دولارا للبرميل بعد أن قفز 3% في الجلسة السابقة في خروج أولي من نطاقه الضيق في الآونة الأخيرة، لتذهب الأسعار نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

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بالتوازي، استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 77 دولاراً للبرميل، وتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له منذ شهرين.



وكانت الخلفية التي أسهمت في تقدم النفط هي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث قامت الولايات المتحدة بضرب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن لإجبارهم على وقف الهجمات على سفن الشحن التجاري. وفي أماكن أخرى، أدت الهجمات على مصافي التكرير في روسيا إلى تعريض تدفقات النفط الخام للخطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر النفط بأكثر من 7% في كانون الثاني، بدعم إضافي من السحب الكبير غير المتوقع في المخزونات الأميركية والجهود التي يبذلها صناع السياسات الصينين لدعم الاقتصاد لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. ومع ذلك، لا يزال العديد من التجار حذرين نظراً لاحتمالات الإمدادات القوية من المنتجين من خارج "أوبك"، فضلا عن تباطؤ نمو الطلب في المستوردين الرئيسيين بما في ذلك الهند.(بلومبرغ)