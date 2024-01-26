البيتكوين مستمرٌ بتلقي الخسائر.. وحالة وحيدة تكبح هذا الهبوط!

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يعوّل مستخدمو عملة البيتكوين على تباطؤ التدفقات الخارجة من صندوق "غراي سكيل بتكوين تراست" البالغة قيمته 20 مليار دولار لوقف الهبوط الذي عانى منه سعر بيتكوين على مدار الأسبوعيين الماضيين، وفقاً لمحللين استراتيجيين.وبلغ حجم التدفقات الخارجة نحو 4.8 مليار دولار من "بتكوين تراست"، وهو صندوق العملات المشفرة الأكبر حجماً في العالم الذي تم إطلاقه منذ أكثر من عقد. وجاءت هذه التخارجات في الفترة من 11 كانون الثاني الجاري وحتى الآن بعد تحوله إلى صندوق متداول بالبورصة، حسبما أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ. فيما خسرت بتكوين حوالي 20% من قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها.وسمح تحويل "غراي سكيل بتكوين تراست" -المعروف اختصاراً باسم (GBTC)- من صندوق مغلق إلى متداول في البورصة للمستثمرين بالابتعاد عن المراجحات الرائجة، كما أثار موجة تخارجات من حيازات بورصة "أف تي إكس" المفلسة. ووصل حجم التدفقات الخارجة اليومية من الصندوق إلى ذروته عند 641 مليون دولار في 22 يناير، لكنه عاد وتراجع إلى 394 مليون دولار بحلول 25 كانون الثاني.(بلومبرغ)