Advertisement

إقتصاد

شبح البحر الأحمر يُلاحق قناة السويس.. العائدات تتراجع يوميًا!

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1157014-638418540662120846.jpg
Doc-P-1157014-638418540662120846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
Advertisement

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

وتابع: "ما يحدث في البحر الأحمر أثر على قناة السويس، حيث انخفض عدد السفن المارة بها بنسبة 34% في كانون الثاني الحالي على أساس سنوي، والحمولة الصافية 48% والعائد بالدولار 44%.(عربي21)
 
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:31 | 2024-01-26
00:55 | 2024-01-26
00:17 | 2024-01-26
23:09 | 2024-01-25
23:00 | 2024-01-25
16:12 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24