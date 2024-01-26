شبح البحر الأحمر يُلاحق قناة السويس.. العائدات تتراجع يوميًا!

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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.وتابع: "ما يحدث في البحر الأحمر أثر على قناة السويس، حيث انخفض عدد السفن المارة بها بنسبة 34% في كانون الثاني الحالي على أساس سنوي، والحمولة الصافية 48% والعائد بالدولار 44%.(عربي21)