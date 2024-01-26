ارتفاع في أسعار صفيحتي البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة والمازوت 11 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.514.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.554.000 ليرةالمازوت: 1.500.000 ليرةالغاز: 930.000 ليرة