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إقتصاد

روسيا تتبرع بـ 50 ألف طن من الحبوب لإفريقيا الوسطى

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:45
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ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، الجمعة، نقلا عن سفير موسكو في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن روسيا قدمت 50 ألف طن من الحبوب إلى الدولة الأفريقية، كمساعدات غذائية إنسانية.

ونقلت الوكالة عن السفير ألكسندر بيكانتوف، قوله إن الحبوب الروسية ستساعد في التصدي لمشكلة الغذاء في البلاد، وسط تدفق اللاجئين من تشاد والسودان المجاورين.
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ووعدت روسيا بإرسال شحنات حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد الانسحاب من الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة في يوليو 2023، والذي سمح بمرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبعد الانسحاب من الاتفاق، قصفت روسيا مرارا الموانئ الأوكرانية ومنشآت تخزين الحبوب.


وتمكنت أوكرانيا من فتح ممر تصدير بديل في البحر الأسود، شحنت عبره حوالي 4.8 مليون طن من المواد الغذائية في ديسمبر.

وفي التاسع عشر من يناير الجاري، أكد الكرملين، إنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وإن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وكان سفير أوكرانيا لدى تركيا، فاسيل بودنار، قد أعلن الخميس، إن مفاوضات تجري حاليا بشأن مبادرة تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بين كييف وموسكو، وتوقفت في صيف 2023.

وذكر في إحاطة عبر الإنترنت: "مع الأسف، هذه المبادرة للحبوب لا تعمل في الوقت الراهن، رغم أن بعض المفاوضات تجري لإيجاد صيغة لمساعدة محتملة من الشركاء الدوليين لأوكرانيا".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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