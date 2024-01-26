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إقتصاد

نوكيا.. إلى الواجهة من جديد

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:48
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بعد مبيعات ضعيفة خلال الفترات السابقة، أعلنت شركة نوكيا إنها تتوقع تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.
ومن المتوقع أن يواجه موردو معدات الاتصالات مثل نوكيا ومنافستها السويدية إريكسون عامًا مليئًا بالتحديات حيث قلص مشغلو الهاتف المحمول شراء معدات الـ 5G الجديدة.
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وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة الاتصالات الأميركية "فيريزون" لعام 2023 حوالي 19 مليار دولار، انخفاضًا من 23 مليار دولار في عام 2022، مع خطط لخفض الإنفاق إلى ما بين 17 مليار دولار و17.5 مليار دولار هذا العام.

ودفع ضعف الطلب شركات مثل نوكيا ومنافستها إريكسون إلى كبح التكاليف، بما في ذلك من خلال خفض الوظائف، لتعزيز الأرباح.

وانخفضت أرباح نوكيا قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى 846 مليون يورو (حوالي 920.2 مليون دولار)، بالمقارنة مع 1.15 مليار يورو في نفس الربع من العام السابق، لكنها تجاوزت ما توقعه المحللون عند 767.5 مليون يورو في استطلاع أجرته LSEG.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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