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إقتصاد

أسهم اليابان تهبط وتمحو مكاسب الأسبوع

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:52
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بعد مكاسب كبيرة أعطت هامش ربح كبير للشركات اليابانية، أغلق المؤشر نيكي الياباني، في ختام جلسة الجمعة، على تراجع ليبدد هذه المكاسب، إذ خسر 1.34 بالمئة ليغلق عند 35751.07 نقطة، ويقطع سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بخسارة 0.59 بالمئة. وكان قد بدأ اليوم مرتفعا 0.76 في المئة خلال الأسبوع.
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ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225 شركة، انخفض سهم 185 شركة وارتفع سهم 39 شركة واستقر سهم شركة واحدة.

وأدى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع إلى تفاقم الانخفاضات، إذ لا تزال بعض المؤشرات الفنية تشير إلى أن الارتفاع الذي أوصل نيكي إلى أعلى مستوى في 34 عاما عند 36984.51 نقطة يوم الثلاثاء كان سريعا للغاية. ويرتفع المؤشر الرئيسي بنحو 3.2 في المئة فوق متوسطه المتحرك لمدة 25 يوما.

وتزامنت ذروة الثلاثاء مع قرار بنك اليابان بترك إجراءات التحفيز دون تغيير، لكن الميل للتشديد النقدي الذي أبداه رئيس البنك المركزي في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أثر على السوق خلال الجزء الأخير من الأسبوع.


وارتفع نيكي 6.83 في المئة منذ بداية العام متفوقا على جميع منافسيه الرئيسيين، بما في ذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي أغلق عند مستويات قياسية لثلاث جلسات متتالية لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 2.61 في المئة.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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