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إقتصاد
مُتخطيةً إنكلترا.. قطر تنتعش بشكل غير مسبوق اقتصاديًا
Lebanon 24
26-01-2024
|
04:21
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قامت وكالة التصنيف الائتماني برفع قطر درجة واحدة إلى (Aa2)،للمرة الأولى منذ عام 2007، وهو ثالث أعلى درجة استثمارية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس. وهي الآن على قدم المساواة مع فرنسا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، فيما تتقدم على المملكة المتحدة.
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كما غيرت "موديز" النظرة المستقبلية لقطر من الإيجابية إلى المستقرة، ما يعني أن ترقية أخرى على المدى القصير غير مرجحة. وحصلت قطر على نفس المستوى من قبل وكالة "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، وبدرجة واحدة أقل من ذلك من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وكتب محللو موديز، بمن فيهم ديفيد روغوفيتش: "تعكس الترقية نظرة موديز بأن التحسن الكبير في المقاييس المالية لقطر، الذي تم تحقيقه خلال الفترة من 2021 إلى 2023، سيستمر على المدى المتوسط". وأضافوا: "ستواصل الحكومة الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية".
وأشارت الوكالة إلى "الزيادة الكبيرة" التي حققتها قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال كعامل إيجابي. وتنفق الدولة، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، عشرات المليارات من الدولارات لرفع طاقتها الإنتاجية في السنوات الثلاث المقبلة بنحو 60%.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وبعد قطع موسكو إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، قامت قطر ببيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة الأوروبية، إلا أن الاقتصاد القطري تباطأ العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى اكتمال المشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر أواخر عام 2022. وأنفقت الحكومة ما يقدر بنحو 300 مليار دولار على هذا الحدث، ما يُعد مبلغاً ضخماً للدولة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة فقط.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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