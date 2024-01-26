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بدأت شركة "أبل" عملية إصلاح تاريخية لمنتجاتها من نظام "آي أو إس" (iOS)، وتطبيق "سفاري" لتصفح الإنترنت، ومتجر "أب ستور" (App Store)، المطروحة في أسواق الاتحاد الأوروبي، بهدف استرضاء الأجهزة التنظيمية التي تستعد لفرض قواعد صارمة جديدة لمكافحة الاحتكار.قالت الشركة، يوم الخميس، إن الإصلاحات الجديدة تسمح للعملاء لأول مرة بتنزيل البرامج من خارج متجر "أب ستور"، مع تمكينهم أيضاً من استخدام أنظمة دفع بديلة وتيسير عملية اختيار متصفح افتراضي جديد لشبكة الإنترنت، في معالجة لاثنتين من الشكاوى المتكررة للمطورين والمشرعين.يبدأ إدخال هذه التغييرات الشاملة في آذار المقبل كجزء من تحديث نظام التشغيل الخاص بـ"أبل" (iOS 17.4)، وفي استجابة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي.(بلومبرغ)