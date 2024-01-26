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إقتصاد

خبر مهمّ عن سعر الدولار... وهذا ما سجّله اليورو

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:20
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تراجع الدولار أمام عملات رئيسية، اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 103.24.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.08750 دولار عقب انخفاضه 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار بعدما أظهر مسح تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا بأكثر من المتوقع.
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وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.27410 مقابل الدولار قبل إعلان بنك إنكلترا قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

واستقر الين في أحدث التعاملات عند 147.69 أمام الدولار. (سكاي نيوز)
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