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إقتصاد

أبرز شركة تُسرّح أكثر من 1900 موظف

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:35
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قررت شركة "مايكروسوفت" الأميركية تسريح 1900 موظف معظمهم في وحدة الألعاب "أكتيفيجن بليزارد" بعد استحواذها على شركة الألعاب. (روسيا اليوم)
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شركة

مايكروسوفت

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