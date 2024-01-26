أسهم أوروبا عند أعلى مستوياتها في عامين.. هذا ما سجّلته

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أقفلت الأسواق الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، على ارتفاع بأكثر من 1.0 بالمئة مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من مجموعة "إل.في.إم.إتش"‭‭‭‭ ‬‬‬‬للسلع الفاخرة وشركة "ريمي" كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في عامين وبزيادة أسبوعية 3.1 بالمئة.



كما قفز سهم "إل.في.إم.إتش" 12.8 بالمئة بعد أن سجلت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم زيادة 10 بالمئة في مبيعات الربع الرابع.

أيضاً، كان سهم "ريمي كوانترو" من بين الأسهم الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.3 في المئة بعد أن سجلت شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية انخفاضا أقل قليلا من المتوقع في مبيعات الربع الثالث.



كذلك، حقق المؤشر "كاك 40" الفرنسي مكاسب بلغت 1.3 في المئة.



وحققت السوق الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ 12 أسبوعا بفضل سلسلة النتائج القوية التي أعلنتها الشركات الأسبوع الجاري والميل الحذر إلى التيسير النقدي في تصريحات البنك المركزي الأوروبي.