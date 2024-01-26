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إقتصاد

أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوياتها في عامين

Lebanon 24
26-01-2024 | 23:36
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أغلقت الأسواق الأوروبية، على ارتفاع بأكثر من 1.0 بالمئة مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من مجموعة إل.في.إم.إتش‭‭‭‭ ‬‬‬‬للسلع الفاخرة وشركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية، بينما يقيم المتعاملون احتمالات خفض أسعار الفائدة، بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.
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وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في عامين وبزيادة أسبوعية 3.1 بالمئة.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش 12.8 بالمئة بعد أن سجلت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم زيادة 10 بالمئة في مبيعات الربع الرابع مدفوعة بالطلب القوي خاصة من المشترين الصينيين.

ورفع السهم مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 5.2 بالمئة ليقود الارتفاعات على مستوى القطاعات.
وكان سهم ريمي كوانترو أيضا من بين الأسهم الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.3 في المئة بعد أن سجلت شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية انخفاضا أقل قليلا من المتوقع في مبيعات الربع الثالث.
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