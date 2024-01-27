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إقتصاد
في السوق الموازية.. اليكم سعر الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
27-01-2024
|
03:16
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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