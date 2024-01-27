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إقتصاد

النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير

Lebanon 24
27-01-2024 | 04:30
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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
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تحركات الأسعار

حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت ستة بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 بالمئة، لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 تشرين الثاني، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.50 بالمئة إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ تشرين الثاني.
وتعتبر الزيادة الأسبوعية هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الأول الماضي، وذلك عقب اندلاع التصعيد في غزة.
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