النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير

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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.تحركات الأسعارحقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت ستة بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 بالمئة، لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 تشرين الثاني، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.50 بالمئة إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ تشرين الثاني.