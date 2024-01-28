14
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد منع ترشح ماتشادو.. أميركا تعيد النظر في سياسة العقوبات على فنزويلا
Lebanon 24
28-01-2024
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت الحكومة الأميركية حكم المحكمة الفنزويلية بمنع مرشحة المعارضة الرئيسية من التقدم للانتخابات الرئاسية هذا العام، مضيفة أنها تراجع سياسة العقوبات على الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
Advertisement
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان إن قرار استبعاد ماريا كورينا ماتشادو "يتعارض مع تعهد ممثلي نيكولاس مادورو بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية في فنزويلا في 2024".
حكم المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني يضع إدارة بايدن في موقف حرج لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز والذهب التي أوقفتها لدعم انتخابات حرة ونزيهة. كما يأتي بعد اعتقال ثلاثة من مساعدي ماتشادو لتورطهم المزعوم فيما قالت الحكومة إنه مؤامرة لقتل مادورو.
وذكرت وزارة الخارجية أن قرار المحكمة الصادر أمس الجمعة "يفتقر إلى العناصر الأساسية، إذ لم تتلق ماتشادو نسخة من الاتهامات الموجهة ضدها، ولم تُتح لها الفرصة للرد على تلك الادعاءات". ونتيجة للأحداث الأخيرة، "تعمل الولايات المتحدة حالياً على مراجعة سياستنا المتعلقة بالعقوبات ضد فنزويلا".
قالت المحكمة يوم الجمعة إنها صدقت على قرار مكتب المراقب المالي لعام 2021 الذي منع ماتشادو، والتي كانت تتصدر نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات، من الترشح لمناصب عامة لمدة 15 عاماً.
وعلى الرغم من تحركات فنزويلا، تمسك مستثمرو السندات في الغالب برهاناتهم على استمرار تعليق العقوبات. بلغ سعر السندات الحكومية المستحقة في 2027 عند 21.4 سنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقاً للتسعير الاسترشادي الذي جمعته "بلومبرغ"، أي أقل بسنتين من أعلى مستوى لها في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من نطاق 10 سنتات الذي بلغته قبل اتفاق "بربادوس".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
Lebanon 24
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
02:15 | 2024-01-28
28/01/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
11:57 | 2024-01-27
27/01/2024 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
15:24 | 2024-01-27
27/01/2024 03:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله يحتل إسرائيل".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
"حزب الله يحتل إسرائيل".. إقرأوا هذا الخبر
13:48 | 2024-01-27
27/01/2024 01:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة تصل إلى "حزب الله".. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة تصل إلى "حزب الله".. ما هي؟
14:11 | 2024-01-27
27/01/2024 02:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2024-01-28
أسعار العقارات في مصر.. نار!
03:35 | 2024-01-28
بهذا الحل.. إسرائيل ستستغني عن العمالة الفلسطينية
03:26 | 2024-01-28
يونايتد إيرلاينز: السماح لطائرات "بوينغ" بالإقلاع شرط فحصها
03:04 | 2024-01-28
لصباح اليوم الأحد.. إليكم سعر صرف دولار السّوق الموازية
01:46 | 2024-01-28
من صناعة السيارات والسفن إلى عالم البيع والموضة.. هكذا عطّل الحوثيون التجارة العالمية
23:36 | 2024-01-27
مصرف لبنان لن يخفض سعر صرف الدولار؟
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
28/01/2024 13:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
28/01/2024 13:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
28/01/2024 13:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24