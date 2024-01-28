يونايتد إيرلاينز: السماح لطائرات "بوينغ" بالإقلاع شرط فحصها

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قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران إنها استأنفت استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، السبت، في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأميركية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات "ألاسكا إيرلاينز" في وقت سابق هذا الشهر.وذكرت يونايتد أن أولى رحلات "ماكس 9" منذ السادس من كانون الثاني أقلعت من "نيوارك" متجهة إلى "لاس فيغاس" في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي وعلى متنها 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد.وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاغو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9 في الايام القادمة.(سكاي نيوز عربية)