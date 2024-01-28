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إقتصاد

ما مصير خطّ أنابيب غاز "باور أوف سيبيريا-2"؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 06:47
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نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن رئيس وزراء منغوليا لوفسان نامسراي أويون-إردين قوله إن إنشاء خط الأنابيب الجديد "باور أوف سيبيريا-2" الذي تعتزم روسيا مده للصين لنقل الغاز قد يتأخر بعد أن كان متوقعا أن يبدأ العمل فيه هذا العام.
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وقال أويون-إردين إن الصين وروسيا لم تتفقا بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع العملاق مضيفا أن أسعار الغاز العالمية غير المسبوقة خلال العامين الماضيين عقدت المحادثات. (سكاي نيوز)
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