ما مصير خطّ أنابيب غاز "باور أوف سيبيريا-2"؟

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نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن رئيس وزراء منغوليا لوفسان نامسراي أويون-إردين قوله إن إنشاء خط الأنابيب الجديد "باور أوف سيبيريا-2" الذي تعتزم روسيا مده للصين لنقل الغاز قد يتأخر بعد أن كان متوقعا أن يبدأ العمل فيه هذا العام.وقال أويون-إردين إن الصين وروسيا لم تتفقا بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع العملاق مضيفا أن أسعار الغاز العالمية غير المسبوقة خلال العامين الماضيين عقدت المحادثات. (سكاي نيوز)