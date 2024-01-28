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إقتصاد

نوفاك يدعو مزيدا من الدول للانضمام إلى "أوبك+" لتنشيط سوق النفط

Lebanon 24
28-01-2024 | 16:00
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أن المزيد من الدول يجب أن تشارك في اتفاق "أوبك+"، لأنه بذلك يكون أكثر فعالية لسوق النفط.
وأضاف: "كلما زاد عدد الدول التي توحد جهودها، زادت فعالية ذلك بالنسبة للسوق، لأن السوق حساسة للغاية، وتتطلب عملا مشتركا. يجب مشاركة المزيد من الدول في "أوبك+"".
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وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن القرارات التي يتم اتخاذها في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.

وأضافت: "الدول الغربية، التي اعتادت على التلاعب بأسعار النفط بما يتناسب مع وضعها السياسي، مضطرة الآن إلى حساب الاتفاقيات داخل "أوبك+"، وهي الصيغة التي أثبتت فعاليتها في السنوات الأخيرة".
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