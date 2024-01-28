استهداف القاعدة الأميركية في الأردن يحرّك أسعار النفط.. إليكم ما سجّلته الأسعار



Advertisement

وفي التفاصيل، قفز خام برنت بما يصل إلى 1.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يقلص معظم تلك المكاسب. جاء ذلك بعد أن ارتفع أكثر من 6% الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ تشرين الاول. لم تستطع أسعار النفط الصمود أمام عملية استهداف القاعدة الأميركية في الاردن إذ ارتفعت عقب إعلان البيت الأبيض مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار، وهي أول حالة لمقتل جنود أميركيين من هجوم منذ أن دخلت إسرائيل وحماس في الحرب.وفي التفاصيل، قفز خام برنت بما يصل إلى 1.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يقلص معظم تلك المكاسب. جاء ذلك بعد أن ارتفع أكثر من 6% الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ تشرين الاول.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 79 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام برنت بنحو 9% هذا الشهر مع تزايد توتر الوضع في الشرق الأوسط، لكنه لا يزال أقل بكثير مما كان عليه بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول، إذ أن احتمال تزايد قوي للمعروض من المنتجين خارج أوبك وتباطؤ نمو الطلب قد يساهما في السيطرة على الأسعار.(بلومبرغ)



