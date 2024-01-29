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إقتصاد

بالأرقام.. هكذا أصبحت "آبل" أكبر شركة لبيع الهواتف

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:45
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بعد ما يقرب من عقدين من الزمن و42 طرازا، أصبح آيفون واحدا من أكثر الهواتف شعبية في العالم. فقد باعت شركة آبل أكثر من 2.3 مليار وحدة من آيفون ولديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، وفقا لبحث أجرته ديماند سيغ ونشره موقع سي إن بي سي.
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وأُصدر جهاز آيفون الأصلي في حزيران 2007 وبيع حصريا لشركة إيه تي آند تي مقابل 499 دولارا، إذ باعت شركة آبل 1.4 مليون جهاز آيفون في عام 2007، وجاءت 80% من المبيعات في الربع الرابع. وفي العام نفسه باعت شركة نوكيا -الشركة المصنعة لجهاز نوكيا 3310 الشهير- 7.4 ملايين هاتف محمول في الربع الرابع وحده.

وقال كيف ليسوينغ مراسل التكنولوجيا في موقع سي إن بي سي: "كان يُنظر إلى نوكيا على أنها لا يمكن إيقافها ولا تقبل المنافسة.. لقد اعتبر مجتمع الاستثمار هذه الخطوة من آبل مغامرة في سوق يصعب اختراقه".

بدأت الأمور تتغير بالنسبة لشركة آبل في عام 2008 عندما أطلقت متجر التطبيقات، وساعد هذا في تحفيز موجة جديدة من شركات التكنولوجيا الحديثة مثل أوبر ووضع آبل في مقدمة منافسيها، إذ شهدت الشركة زيادة في مبيعات وحدات آيفون في السنوات التالية لمتجر التطبيقات، وحققت الشركة إنجازا كبيرا (حيث بيع أكثر من 50 مليون وحدة) في عام 2011 بمساعدة آيفون 4 إس. وباعت الشركة 72 مليون وحدة في ذلك العام. وبحلول 2015، كانت شركة آبل تبيع أكثر من 200 مليون وحدة آيفون سنويا.

وقال مارك ويبر من متحف تاريخ الحاسوب: "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن آيفون قد وضع المعيار الذي اتبعته جميع الهواتف تقريبا منذ ذلك الحين.. كان متجر التطبيقات أمرا ضخما، وقد اتبع نظام آندرويد هذا النموذج بشكل أساسي مع متجر بلاي".

وبعد عقد من إطلاق هاتف آيفون، كانت شركة آبل أول شركة أميركية تُتداول أسهمها علنا لتصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، وهي الآن واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم.

وتفوقت شركة آبل مؤخرا على شركة سامسونغ أحد أكبر منافسيها كشركة رائدة في مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم لأول مرة. ووفقا لبيانات من شركة البيانات الدولية، تمتلك شركة آبل ما يزيد قليلا على 20٪ من حصة السوق العالمية، وهي المكانة التي احتفظت بها سامسونغ منذ 2010.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت

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