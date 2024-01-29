إسرائيل تواجه خطر التصنيف الإقتصادي في حال اتساع رقعة الحرب

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قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حماس لتشمل جبهات أخرى.واستدرك بأنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع خارج غزة من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في تشرين الأول الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA) لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.(الجزيرة نت)