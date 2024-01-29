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إقتصاد

عرش "بوينغ" اهتز.. منافسون جدد إلى ساحة صناعة الطائرات

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:58
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ألقى تقرير في صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على واقع صناعة الطيران المدني، ففي حين كانت شركة إيرباص تحلق مع نجاح سلسلة طائراتها A320، تجد شركة بوينغ نفسها غارقة في سلسلة من النكسات.

واجهت طائرة إيرباص A380، التي كانت ذات يوم رمزا للعظمة والطموح وفقا لوصف الشركة، فشلا تجاريا، مما أدى إلى إغلاق مركز جان لوك لاغاردير في تولوز في عام 2021. ومع ذلك، فقد أعادت هذه المنشأة تصميم عملياتها الآن، مما أسهم في زيادة كفاءتها والتغلب على معيقات التصنيع، وبالتالي زيادة الطلبات على السلسلة A320.
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وتضيف الصحيفة أنه في تناقض صارخ، شابت سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس حوادث عديدة، حيث أودت حوادث تحطم طائرة 737 ماكس 8 في عامي 2018 و2019 بحياة 346 شخصا، مما أدى إلى توقفها عن الطيران لمدة 20 شهرا، وقد تحول الاهتمام الآن إلى ماكس 9 بعد الحادثة الأخيرة، مما أدى إلى مزيد من التحقيقات في عمليات التصنيع وسلسلة التوريد لشركة بوينغ.
ومع موافقة إدارة الطيران الفدرالية "إف إيه إيه" (FAA) على بعض طائرات ماكس 9 لاستئناف الرحلات الجوية، استمرت مشاكل بوينغ.

تشير الصحيفة إلى أن الاحتكار الثنائي القديم لصناعة الطيران بين شركتي بوينغ وإيرباص، يقف عند مفترق طرق. وبينما هيمنت شركة إيرباص على عمليات تسليم الطائرات على مدى السنوات الخمس الماضية، دفعت أخطاء شركة بوينغ بعض خبراء الصناعة إلى التفكير فيما إذا كان هناك تحول جذري يحدث في ميزان القوى.

ومع حصول إيرباص على حصة سوقية تبلغ 62% في قطاع الطائرات ضيقة الهيكل، فمن المتوقع أن تتوقف صحة قطاع الطيران على القدرة التنافسية لكل من بوينغ وإيرباص.

ويؤكد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "ريان إير" على الحاجة إلى منافسة قوية ليس فقط للطلبات، ولكن أيضا للتقدم التكنولوجي، ويقول "من المهم للغاية أن يكون لدينا بوينغ قوية وأن يكون لدينا إيرباص قوية"، وفقا لما نقلته عنه الصحيفة.

بالتوازي، أدى ظهور شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) إلى تقديم بطاقة بدل في لعبة قوة الطيران وفقا للصحيفة. وتهدف شركة الطيران الصينية المدعومة من الدولة إلى تحدي الاحتكار الثنائي بين بوينغ وإيرباص، مع قيام طائرتها "سي 919" (C919) برحلتها الافتتاحية في عام 2023.

وفي حين أن هذا يمثل علامة فارقة مهمة لطموحات الصين، لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن قدرة كوماك على أن تكون منافسا حقيقيا.

لكن اعتماد كوماك على الموردين الغربيين للحصول على المكونات الحيوية، إلى جانب الحاجة إلى الموافقات التنظيمية الأجنبية، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الوافدون الجدد وفقا لخبراء تحدثت إليهم الصحيفة.(الجزيرة نت)

المصدر: الجزيرة نت
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