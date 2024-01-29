قطر للطاقة تؤمن احتياجات بنغلاديش من الغاز بصفقة طويلة الأمد

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وقعت "قطر للطاقة" و"إكسيليريت إنرجي" الأميركية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.وقالت الشركة القطرية في بيان صحفي يوم الاثنين، إنه بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "إكسيليريت" بشراء مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة 15 عاماً تبدأ في كانون الثاني 2026.وستقوم "إكسيليريت" بشراء 850 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنوياً من عام 2028 إلى 2040، وفق البيان.وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة": "ستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع (إكسيليريت)، وستسهم في الوقت ذاته في دعم احتياجات الطاقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية". وتعتبر دولة قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش، حسب البيان.كذلك، تعتزم قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وهي تعمل لتحقيق ذلك عن طريق تطوير "حقل الشمال الشرقي" المقرر أن يبدأ في 2026، و"حقل الشمال الجنوبي" الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027.(بلومبرغ)