"عملية البرج 22" تحرّك أسعار النفط.. والمخاوف من نقص الإمدادات تتزايد

دفعت المخاوف المستمرة من نقص الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب، خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 82.58 دولار للبرميل.

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وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 77.07 دولار للبرميل.



وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار، الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة.

لكن المحللين يقولون إن السوق لا تزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن شنته فصائل مسلحة، في أول حادث يلقى فيه عسكريون أميركيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.(سكاي نيوز عربية)