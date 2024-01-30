قرار صادم من "أرامكو" بخصوص النفط!

Advertisement

تراجعت أرامكو السعودية عن خططها لرفع طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً وأبقتها عند 12 مليون برميل يومياً بناء على توجيه من وزارة الطاقة السعودية، وفق إفصاح الشركة لسوق الأسهم السعودية يوم الثلاثاء.وقالت الشركة في نتائج أعمالها للفصل الثالث من 2023، إنها تطور أربعة مشاريع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، وهي زيادة إنتاج النفط الخام من حقلي "المرجان" و"البري"، وتطوير حقل "الدمام"، ومشروع زيادة إنتاج النفط من "الظلوف".(بلومبرغ)