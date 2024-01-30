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إقتصاد

قرار صادم من "أرامكو" بخصوص النفط!

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:45
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تراجعت أرامكو السعودية عن خططها لرفع طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً وأبقتها عند 12 مليون برميل يومياً بناء على توجيه من وزارة الطاقة السعودية، وفق إفصاح الشركة لسوق الأسهم السعودية يوم الثلاثاء.
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وقالت الشركة في نتائج أعمالها للفصل الثالث من 2023، إنها تطور أربعة مشاريع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، وهي زيادة إنتاج النفط الخام من حقلي "المرجان" و"البري"، وتطوير حقل "الدمام"، ومشروع زيادة إنتاج النفط من "الظلوف".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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