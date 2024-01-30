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إقتصاد
الأعلى بتاريخ الجمهورية المصرية.. إنجاز سياحيّ جديد رغم التوترات!
Lebanon 24
30-01-2024
|
00:49
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زادت إيرادات مصر السياحية 8% خلال 2023 على أساس سنوي إلى نحو 13.2 مليار دولار، حيث ارتفعت أعداد السياح العام الماضي 27.4% مقارنة بالعام السابق إلى 14.91 مليون سائح، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ السياحة المصرية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
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المصدر الحكومي أضاف لـ"الشرق" أن "معدل إنفاق السائح بلغ نحو 93 دولاراً يومياً بمتوسط إقامة 9.5 ليلة خلال 2023 ".
كانت مصر تتوقع زيادة أعداد السائحين في العام المنصرم إلى 15 مليون سائح، على أن يصل العدد إلى 18 مليون سائح في 2024. لكن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة قد تعرقل تحقيق هدف العام الجاري.
كذلك، تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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