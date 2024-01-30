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إقتصاد

مصر.. قفزة تاريخية بالصادرات الغذائية

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:27
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حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعا تاريخيا خلال العام الماضي، إذ زادت بقيمة 602 مليون دولار، وبنحو 14 بالمئة لتبلغ حوالي 5.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4.5 مليار دولار، عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن التقرير السنوي للمجلس، أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة الوجهات خلال العام الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات.
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ووفقا للتقرير، احتلت السودان المركز الأول بين الدول المستوردة للأغذية المصرية في عام 2023 بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% عن عام 2022، تليها السعودية بقيمة 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ثم ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1% وبعدها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 233 مليون دولار وبتراجع 5%.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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