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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 03:12
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، مسجّلاً ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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