رغم الفضائح التي طالتها.. تويوتا تتربع على عرش بيع سيارات الركاب

Advertisement

باعت شركة "تويوتا موتور" سيارات ركاب أكثر من أي شركة أخرى في 2023، متجاوزة شركة "فولكس واجن" لتصبح أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم للعام الرابع على التوالي.وأعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، أن المبيعات العالمية بما فيها مبيعات الشركتين التابعتين لها: "دايهاتسو موتور" (Daihatsu Motor) و"هينو موتورز" (Hino Motors)، ارتفعت بنسبة 7.2% عن العام السابق لتسجل رقماً قياسياً بلغ 11.2 مليون سيارة العام الماضي.وارتفع إنتاج السيارات، الذي يشير إلى عدد السيارات التي خرجت من خط الإنتاج، بنسبة 8.6% ليصل إلى 11.5 مليون سيارة، بينما زادت تسليمات "فولكس واجن" بنسبة 12% لتبلغ 9.24 مليون سيارة في 2023.وبالرغم من تخلفها عن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، ساعد انتعاش سلاسل التوريد والطلب المستقر في أميركا الشمالية وأوروبا العام الماضي "تويوتا" على تعزيز الإنتاج وجني أرباح من الخارج. في الوقت نفسه، يظل الطلب على السيارات الهجينة مرتفعاً وثابتاً في معظم أنحاء العالم.بالتوازي، علقت شركة صناعة السيارات أمس الاثنين شحنات 10 طُرُز من سياراتها بعدما كشف تحقيق داخلي عن تلاعب أحد مورديها، وهي شركة "تويوتا إندستريز" (Toyota Industries)، بنتائج الاختبارات للحصول على تراخيص لسياراتها.أضافت هذه الاكتشافات إلى فضيحة أخرى ظهرت في كانون الأول الماضي، بعدما تبين أن وحدة "دايهاتسو"، التي تبيع وتورد الشاحنات خفيفة الوزن الشهيرة، تلاعبت بنتائج اختبارات السلامة من الاصطدام التي يعود تاريخها إلى 1989.(بلومبرغ)