التحقيقات بدأت... فضيحة في إحدى أشهر الشركات

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داهم مسؤولو النقل في اليابان مصنعا تابعا لمجموعة "تويوتا"، للتحقيق في غشّ في اختبار محركات، بينما أعلنت الشركة أنها حافظت على مكانتها كأكبر صانع سيارات في العالم عام 2023، حيث باعت 11.2 مليون وحدة.وبعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع الشركة، تعهد رئيس "تويوتا" أكيو تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة، وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ"صنع سيارات جيّدة".وقال تويودا: "مهمتي هي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها". (الحرة)