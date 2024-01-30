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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تنتقد آبل بشأن التغييرات الجديدة في متجر آب ستور

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:00
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تعبر مايكروسوفت عن استيائها من التغييرات التي تقوم بها آبل في متجرالتطبيقات “آب ستور” لتتوافق مع قانون الأسواق الرقمية DMA في دول الاتحاد الأوروبي.

 
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وأشارت ئيسة التنفيذية لقطاع إكس بوكس سارة بوند في منشور لها على منصة إكس إلى أن السياسة الجديدة لآبل تعتبر "خطوة في الاتجاه الغير صحيح".

 

وأكدت بوند على ضرورة أن تستمع آبل إلى التعليقات حول خطتها المقترحة وتعمل على "تحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع".

 

من بين التغييرات الجديدة في متجر آب ستور في دول الاتحاد الأوروبي،يتم السماح بتحميل التطبيقات من خارج المتجر لأول مرة عبر متاجر التطبيقات البديلة، وهو ما قد يحرم آبل من الرسوم التي تحصل عليها من عمليات شراء التطبيقات والاشتراكات.

 

اقترحت آبل نظامًا جديدًا للمتاجر البديلة يتطلب من المطورين الذين يرغبون في نشر تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور دفع نصف يورو سنويًا لتطبيقاتهم بعد تجاوز عمليات التثبيت المليون، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 17% من المطورين الذين يوفرون طرقًا بديلة للدفع خارج آب ستور.

من ناحية أخرى، تخطط مايكروسوفت لإطلاق متجر “إكس بوكس موبايل” الخاص بها، كأحد المتاجرالبديلة لمتجر آب ستور ومتجر جوجل بلاي، والذي سيضم الألعاب التي تطورها الشركات التابعة لها. 

 

تواجه آبل انتقادات شديدة من قبل الرؤساء التنفيذيين في سبوتيفاي وEpic Games، المطورةللعبة فورت نايت، بسبب التغييرات الجديدة في نظام الرسوم التي تحاول الشركة فرضها، مما دفعهم إلى دعوة المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضدها.

(teknawi)

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