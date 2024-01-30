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إقتصاد
النفط يتكبّد خسائر جديدة بتعاملات الأربعاء.. إليكم أسعاره
Lebanon 24
30-01-2024
|
23:17
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تكبدت أسعار النفط خسائر بنصف النقطة المئوية، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 82.50 دولار للبرميل. وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا إلى 77.47 دولار.
وقال محلل لدى (آي.جي) "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم بطائرة مسيرة على القوات الأميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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