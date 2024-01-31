موازنة الكويت.. إيرادات كبيرة وانخفاض بالعجر

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وتوقعت الوزارة في مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمئة عند 2.4 مليار دينار (نحو 7.9 مليار دولار) عن السنة المالية الماضية، مقابل تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5.4 بالمئة عند 16.23 مليار دينار (نحو 52.7 مليار دولار).



وتبدأ موازنة 2025-2024 في الأول من نيسان 2024 وتنتهي في 31 آذار 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.29 مليار دينار. أعلنت وزارة المالية الكويتية مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025، بإيرادات مقدرة بنحو 18.7 مليار دينار (60.8 مليار دولار)، بتراجع 4.1 بالمئة عن السنة المالية الماضية، وبإجمالي مصروفات تقدر بنحو 24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار)، بتراجع 6.6 بالمئة عن السنة المالية الماضية، فيما قدرت الوزارة العجز المالي بنحو 5.9 مليار دينار (19.1 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 13.5 بالمئة عن العام المالي الماضي.وتوقعت الوزارة في مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمئة عند 2.4 مليار دينار (نحو 7.9 مليار دولار) عن السنة المالية الماضية، مقابل تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5.4 بالمئة عند 16.23 مليار دينار (نحو 52.7 مليار دولار).وتبدأ موازنة 2025-2024 في الأول من نيسان 2024 وتنتهي في 31 آذار 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.29 مليار دينار.

ومن أبرز ملامح الموازنة هي أنه من المقدر أن تسجل دولة الكويت عجزاً مالياً يبلغ 5.8 مليار دينار، بانخفاض يبلغ 13.5 بالمئة، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 6.6 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمئة.

أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات بلغت 79.4 بالمئة، ومتوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولار.

وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات - وتتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.199.621 مليون دينار، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار، وتخفيض الباب الخامس - الإعانات - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار، وتخفيض بند الدعوم بمبلغ 59.302 مليون دينار بوزارة التجارة والصناعة، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون دينار قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 102.262 مليون دينار للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.(سكاي نيوز عربية)