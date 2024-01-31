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إقتصاد
توقعات بالموافقة على إطلاق صناديق إيثريوم
Lebanon 24
31-01-2024
|
02:38
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من المرجح أن تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بإطلاق صناديق متداولة في البورصة لعملة "إيثريوم" المشفرة خلال أيار المقبل، بحسب توقعات بنك "ستاندرد تشارترد".
وأوضح البنك في تقرير بحثي أمس أن 23 مايو هو آخر موعد يجب أن تبت الهيئة التنظيمية الأميركية فيه في قرارها بشأن طلبات إطلاق صناديق متداولة في البورصة لإيثريوم، والتي قدمتها كل من شركتي "فان إيك" و"آرك 21 شيرز" (Ark 21Shares). وستكون شركتا إدارة الأصول أول من يُنظر في طلبيهما بحلول الموعد النهائي.
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ويتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن تُصدر الهيئة قرارها إزاء هذه الطلبات بحلول الموعد النهائي وليس قبل ذلك، مثلما فعلت في 10 يناير الجاري عندما وافقت على إطلاق 10 صناديق متداولة في البورصة لبتكوين. وتحظى إيثريوم بأوجه تشابه أساسية مع الوضع القانوني والمالي في"بتكوين"، مما يشير إلى أنها ستتبع نمط موافقة مشابه، بحسب جيف كندريك، رئيس وحدة بحوث أسواق صرف العملات بالدول الغربية والأصول الرقمية في البنك.
فخلال حزيران الماضي، استبعدت الهيئة بتكوين وإيثريوم من قائمة تضم 67 رمزاً مشفراً تعتبرهم أوراقاً مالية. علاوة على ذلك، تتمتع إيثريوم" -على غرار بتكوين- بعقود مستقبلية متداولة في بورصة شيكاغو التجارية، وهي أداة مراقبة رئيسية للسوق. وتعتبر "إيثريوم" ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد "بتكوين" بقيمة تناهز 285 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، يتوقع "كندريك" أن يبلغ سعر إيثريوم 4 آلاف دولار بحلول تاريخ الموافقة المتوقع في 23 مايو المقبل، على افتراض أنها ستتبع نمط تداول مشابه لبتكوين في الموافقة على صناديقها المتداولة في البورصة. وبلغ سعر إيثريوم 2370 دولاراً تقريباً في تداولات أمس.
رغم ذلك، فإن هذا التنبؤ الخاص بالسعر يعتمد على صحة افتراضات متعددة من بينها بقاء الثقة العامة بالسوق بالموافقة عند مستوى منخفض، وأن يكون التقلب الضمني خاطئاً، مع صدور موافقة الهيئة على طلبات متعددة اليوم ذاته.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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