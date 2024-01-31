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إقتصاد
تراجع كبير بمداخيل سامسونغ.. الأرباح عكس التوقعات
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:07
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تراجعت أرباح شركة "سامسونغ إلكترونيكس" للربع الرابع على التوالي في الفصل الماضي الذي شهد موسم العطلات، وذلك بعد أن حقق الانتعاش الذي طال انتظاره في الطلب على الرقائق والإلكترونيات عوائد أقل من المتوقع لأكبر شركة مُصنعة لشرائح الذاكرة في العالم.
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,قالت "سامسونغ" إن صافي الدخل انخفض 74% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام إلى 6.02 تريليون وون (4.5 مليار دولار)، بعدما سجل قطاع الرقائق الأساسية خسارة قدرها 2.18 تريليون وون، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، وفق بلومبرغ.
وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة 2.8 تريليون وون من مبيعات بقيمة 67.8 تريليون وون، متماشية مع البيانات الأولية التي كشفت عنها "سامسونغ" في بداية الشهر الجاري. وانخفضت الأسهم قرابة 1.4%، وهي الآن عند مستوى أقل من أداء مؤشري "كوسبي" الأوسع نطاقاً و"إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية.
تأتي هذه النتائج المخيبة بعدما توقعت "سامسونغ" في تشرين الأول الماضي أن تنتعش سوق الرقائق وشرائح الذاكرة التي تعاني منذ فترة طويلة وتبلغ قيمتها 160 مليار دولار تدريجياً في عام 2024، مدفوعة بطفرة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة في مطلع كانون الثاني الجاري، إنها تهدف الآن إلى اللحاق بمنافستها "إس كي هاينيكس" (SK Hynix Inc). في المجال المزدهر لرقائق الذاكرة عالية الكثافة، حيث تخطط لزيادة السعة بمقدار 2.5 مرة في عام 2024. وتعمل شريحة "إتش بي إم" (HBM)، وهي شريحة متقدمة تتعامل مع البيانات بسرعة أكبر، مع الأجهزة مثل مسرعات شركة "إنفيديا" لتسريع معالجة البيانات للمهام المكثفة مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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