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إقتصاد
هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:57
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم مسجّلاً ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي
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