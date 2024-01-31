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إقتصاد

أرباح "سامسونغ" تتراجع

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:52
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أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، هبوطا في أرباحها التشغيلية بالربع الرابع من العام الماضي بواقع 34.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، بدعم من قطاع شرائح الذاكرة الذي يسير في مسار الانتعاش مع تعافي الطلب على الرغم من تباطؤ أعمال أشباه الموصلات.
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وأفادت سامسونغ، أكبر شركة لتصنيع الهواتف المحمولة والرقائق في العالم في ملف تنظيمي بأن أرباحها التشغيلية للفترة من تشرين الاول إلى كانون الاول بلغت 2.12 مليار دولار مقارنة بـ 4.3 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022. (سكاي نيوز)

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