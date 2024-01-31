أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأميركية

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إنخفضت أسعار النفط، الأربعاء، عند التسوية تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، وأيضا بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية في ظل تكثيف المنتجين ضخ النفط عقب طقس شديد البرودة هذا الشهر.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم اذار، والتي ينتهي أجلها اليوم، 1.16 دولار أو حوالي 1.4 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل عند التسوية.كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.97 دولار أو ما يقرب من 2.5 بالمئة إلى 75.85 دولار للبرميل.هذا وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في كانون الثاني.