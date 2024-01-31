مع تزايد الهجمات.. صندوق النقد يكشف نسبة تراجع حركة الشحن في البحر الأحمر

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كشف صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة"، مضيفا أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024".وتابع أزعور أن "مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضًا من حيث الاستدامة".وقال أمام الصحافيين: "هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه امر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟".وحول تداعيات الحرب في غزة، أشار أزعور أيضا إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلة "هائل". وقال: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار".